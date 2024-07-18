حرص الفنان محمد رمضان، على الرد المواقع الإخبارية، التي قال إنها تحاملت عليه في أزمته الأخيرة مع الشاب الذي صفعه بالقلم، خاصة بعدما نشر فيديو يعتذر فيه للشاب ولأسرته.

وقال محمد رمضان، في فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "حق الرد على القنوات والمواقع، الجمهور لفت انتباهي أنهم متحاملين عليا، حتى بعد فيديو اعتذاري للشاب الصغير هو وعائلته، سابوا الفيديو كله وماسكين على قلم بسيط طير الكاب والنظارة وبيلمحوا أن أنا بكدب لأن مفيش ما يثبت كلامي".

وأضاف رمضان: "لكن جمهوري لقى الفيديو اللي بيثبت كلامي وتداولوا الفيديو اليومين اللي فاتوا عشان يثبت للقنوات والمواقع أنى صادق وشجاع مش كذاب، وأنى طلعت اعتذرت لأن الاعتراف بالخطأ شجاعة، وأنى قوي لأني تمالكت نفسي وكظمت غيظي، واكتفيت فقط بمسح الفيديو من غير ما أكسر التليفون اللى كان عليه إساءة لاسم أبويا وإساءة لاسم الشهر الفضيل، ومطلعين الشاب الصغير يلمح أني كداب ويقولوا ابقى تقل إيدك المرة الجاية".

وكان محمد رمضان يقضي إجازته الصيفية في الساحل منذ أيام، وحاول شاب أن يلتقط معه صورة ولكنه تلفظ بكلمات مسيئة، مما دفع رمضان بالتعدي عليه وصفعه، وخرج منذ يومين في فيديو يعتذر فيه للشاب وأسرته عما بدر منه.