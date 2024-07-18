محافظ الغربية: انتهاء 96% من مشروع مستشفى طنطا العام الجديد

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بزيارة تفقدية إلى مستشفى طنطا العام الجديد، برفقة الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، لمتابعة تقدم أعمال الإنشاءات وضمان سير العمل بسلاسة. كان في استقبالهم الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الذي قدّم شرحاً مفصلاً حول التفاصيل التقنية للمستشفى.

يشمل المشروع الجديد مساحة تقدر بـ 13100 متر مربع، ويتكون من أرضي و4 طوابق علوية، مزود بأقسام عديدة تشمل الطوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل الكلى، العلاج الطبيعي، العناية المركزة، الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، وغيرها من المرافق الطبية الحيوية.

أكد المحافظ على أهمية الانتهاء السريع من المشروع لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وثمّن جهود وزارة الصحة والسكان في تحسين الخدمات الطبية، مؤكداً التزام المحافظة بتطوير ورفع كفاءة القطاع الصحي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.