ناسا تلغي مهمة إلى القمر بسبب ارتفاع التكاليف وتأجيل الإطلاق

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الأربعاء أنها لن ترسل مركبتها الجوالة إلى القمر، مشيرة إلى التكاليف المرتفعة وتأجيل الإطلاق كأسباب للإلغاء.



وقالت ناسا في مؤتمر صحفي إن المشروع، المعروف اختصارا باسم (فايبر) سيتم إيقافه بعد "مراجعة داخلية شاملة".

وأضافت أن قرار إعادة النظر في المشروع جاء في ظل تصاعد التكاليف والزيادات المحتملة في التكاليف المستقبلية وتأجيل موعد الإطلاق.

وكان من المقرر أن تطلق المركبة في بداية الأمر أواخر عام 2023، إلا أن الإطلاق تأجل حتى العام الحالي، وفقا لناسا.

وبعد تأجيل آخر، توقعت وكالة ناسا آخر مرة أن يتم الإطلاق في سبتمبر 2025.