ختام مهرجان أهالينا الصيفي في بلبيس بالشرقية

شهد مركز التنمية الشبابية في بلبيس بمحافظة الشرقية، ختام مهرجان أهالينا الصيفي، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من قطاعات وزارة الثقافة وسط إقبال جماهيري كبير.

واستهلت فعاليات الختام بمحاضرة ثقافية بعنوان "تجليات ثورة يوليو"، تناولت إنجازات ثورة يوليو وتأميم قناة السويس، وبناء السد العالي، وزيادة الرقعة الزراعية، ومجانية التعليم وبناء جيش وطني قوي.

كما أقيمت أمسية شعرية شارك بها مجموعة من شعراء نادي أدب بلبيس منهم محمد عبد الحي رئيس النادي الأدبي بلبيس، محمد العتيق، زهراء الطوخي، هشام أبو هبة، وشهدت الفعاليات ورشة "الرسم والتلوين" للأطفال أدارتها هند أسعد ورحاب جودة.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة الشرقية للأراجوز، وأعقب ذلك عرض فني لفرقة منيا القمح للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف يوسف، وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني منها أسمر يا أسمراني، على بابي واقف قمرين، حب إيه، متى أشوفك، على قد الشوق.

مهرجان "أهالينا" الصيفي، يقام بهدف نشر الوعي الثقافي والفني بين أهالي محافظة الشرقية، خلال فترة الإجازة الصيفية، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة: "دار الأوبرا المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلس الأعلى للثقافة - المركز القومي لثقافة الطفل- قطاع الفنون التشكيلية، وأكاديمية الفنون".

ويشرف على تنفيذ الفعاليات فرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج، وأقيمت أولى فعالياته بمدينة ههيا الأسبوع الماضي وسط إقبال حافل لأبناء الشرقية.