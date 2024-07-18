الشرطة الكورية تحيل 18 من الأطباء وطلبة الطب إلى النيابة بسبب إدراج زملائهم في القائمة السوداء

قالت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن الشرطة أحالت 18 من الأطباء وطلبة الطب وغيرهم إلى النيابة العامة للتحقيق فيما يتردد عن تورطهم في إعداد أو إصدار قائمة بأسماء الأطباء المبتدئين الذين عادوا إلى المستشفيات بعد إضرابهم عن العمل.

وفي الأسبوع الماضي، تم تداول قائمة الأطباء المبتدئين الذين قرروا إنهاء إضرابهم والعودة إلى العمل عبر الإنترنت، وأجرت الشرطة تحقيقا بناء على طلب من الوزارة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضرب عن العمل أكثر من 90% من نحو 13 ألف طبيب متدرب ومقيم منذ أواخر فبراير احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب بشكل كبير.

وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي، جو كيو-هونج، خلال اجتماع بشأن إضراب الأطباء "وجدت الشرطة ان 18 من الأطباء وطلبة الطب وغيرهم يشتبه في تورطهم في الحادث وأحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق".

وأضاف جو "الحكومة تعهدت بردود صارمة على مثل هذه الحالات من وصم الأطباء المبتدئين العائدين".

وأعرب الوزير عن أسفه إزاء الوضع الذي من المرجح ألا يعود فيه معظم الأطباء المضربين إلى المستشفيات، وتعهد بتعزيز نظام الطوارئ بشكل أكبر في محاولة لتقليل الفراغ في الخدمات الطبية.

وقد أدى الإضراب إلى تعطيل نظام الرعاية الصحية، حيث خفضت معظم المستشفيات الكبرى بشكل كبير العلاجات والعمليات الجراحية والخدمات الأخرى للمرضى.

وعلى الرغم من المعارضة القوية من الأطباء، فقد انتهت الحكومة بالفعل من زيادة حصص القبول بنحو 1500 مقعد في كليات الطب للعام المقبل في محاولة لمعالجة المشاكل الناجمة عن نقص الأطباء.