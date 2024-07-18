- مصطفى بكري: الفرق شاسع بين أنك تدافع عن أهلك وبلدك وأحوالهم الاجتماعية وبين أن تكون خنجرا في ظهر وطنك

أعرب النائب والإعلامي مصطفى بكري، عن استيائه من ارتفاع الأسعار، مؤكدا تضامنه مع معاناة الشعب، قائلًا: «عدت لتوي من قنا، الناس تشتكي لي هنعمل إيه في الأسعار وأنتم ساكتين!»، في إشارة منه إلى أعضاء مجلس النواب.

وأكد خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أنه ليس بعزلة عن معاناة المواطنين، قائلا: «والله ما ساكتين! والله مكويين زيكم وتعبانين وحاسين أي واحد بيقول منكم آه لنا كلنا بنقول آه، كلنا نتألم لأننا أولاد هذه الطبقة الفقيرة، إحنا ولاد الناس الغلابة، كونك بقيت في منصب لن ينسينا أهلنا وناسنا وأرضنا أو حياتنا الاجتماعية، مينفعش نبقى حاجة ثانية وإلا نكون كاذبين».

وشدد «بكري» على التزامه بالدفاع عن المواطنين وقضاياهم، قائلًا: «سنظل حتى آخر يوم ندافع عن أهلنا، لكن الفرق شاسع بين أنك تدافع عن أهلك وبلدك وأحوالهم الاجتماعية، وبين أن تكون خنجرا في ظهر وطنك».

وتابع: «بعض الناس بتقول فلان بيطبلوا والإعلام بيطبل! لأ إحنا مبنطبلش، إحنا لو طبلنا نفقد مصداقيتنا قدام نفسنا قبل أي حد؛ لكن إحنا خايفين على البلد، أحيانا ممكن تسكت وتتألم وتتوجع لأنك خايف على بلدك وخايف على هذا الوطن، مصر لو حصلها حاجة زي بلاد ثانية والله ما هنسامح نفسنا ليوم الدين».

وانتقد من وصفهم بـ «المدعين» الذين شاركوا في مظاهرات سابقة قبل أن يتبرأوا منها لاحقا، قائلا: «لا تصدقوا هؤلاء المدعين الكاذبين، في ناس شاركت في مظاهرات في يوم الأيام وفي 25 يناير وكانت ترفع شعارات وبعد 3 شهور قالت فينك يا أبو علاء مش ده حصل!»، في إشارة إلى الرئيس السابق مبارك.