اتحاد الأدباء والكتاب العرب يدين اقتحام وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصى

- عبد الهادي: ممارسات الكيان الصهيوني تمثل جريمة عنصرية ضد الشعب الفلسطيني

أدانت الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ومجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اقتحام وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصى الشريف، وذلك بالتزامن مع تمرير الكنيست الإسرائيلي قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية، في تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.

من جهته، أدان الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الاعتداء الإسرائيلي المتكرر على الأقصى، واستمرار قتل الأطفال، والنساء في قطاع غزة.

وطالب عبد الهادي، المجتمع الدولي بالوقوف ضد الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن هذه الأفعال من الكيان الصهيوني تمثل جريمة عنصرية مكتملة الأركان.

وقال الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، إن اقتحام المسجد الأقصى المبارك يمثل منتهى الوحشية، والعنصرية تجاه المدنيين من الشعب الفلسطيني الحر، منوها بأن تلك الممارسات والاعتداءات تضاف إلى سجل وحشية الاحتلال الإسرائيلي، وعنصرية ممارساته، التي تمثل خرقا لكل المواثيق، والأعراف الدولية، وتستهين بكل القيم، والمعايير الدينية، والأخلاقية والإنسانية.

وطالب المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته، ودوله إلى النهوض بمسئولياته، مشددا على ضرورة الموقف الراسخ، والثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن مصر قيادة وشعبا لا تتأخر في تقديم كل العون للأخوة الأشقاء، والتصدى للممارسات العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني.