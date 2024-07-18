لافروف يشيد باختيار ترامب لفانس نائبا له بسبب موقف الأخير من حرب أوكرانيا

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف باختيار دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية جيه دي فانس لمنصب نائب الرئيس، على خلفية موقف الأخير من الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لافروف قوله في الأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء إن فانس، وهو عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، يؤيد السلام وإنهاء المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال لافروف: "لا يسعنا إلا أن نرحب بهذا، لأنه هو المطلوب بالضبط، وهو وقف إشعال أوكرانيا بالأسلحة".

وأضاف أن "الحرب ستنتهي. وسنبدأ بالبحث عن حلول".

وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدة كييف على مواجهة الحرب الروسية واسعة النطاق التي بدأت في 24 شباط/فبراير 2022.

إلا أن قلقا كبيرا يساور حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من احتمال تقليص الدعم الأمريكي بشكل كبير إذا أعادت الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر ترامب إلى البيت الأبيض، لأنهم يشكون في استعداده لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.

وقال لافروف إنه سمع أن فانس يؤيد وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأنه ملتزم بإيجاد حل للحرب في أوكرانيا.