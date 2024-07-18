المستشار الألماني يحذر من السذاجة على وسائل التواصل الاجتماعي

أوصى المستشار الألماني أولاف شولتس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بإلقاء نظرة نقدية على المعلومات المنشورة هناك، محذرا من "السذاجة" في التعامل مع المعلومات هناك.

وقال شولتس في تصريحات لبوابة "تي-أونلاين" الإخبارية الإلكترونية: "أنا مقتنع بأن وسائل التواصل الاجتماعي لها قيمة مضافة، لكنها تجلب معها أيضا تحديات جديدة. في رأيي، الخطر الأكبر يكمن في عودة التحيز... يتم تزويد المستخدمين باستمرار فقط بالمعلومات التي تعزز مواقفهم وأحكامهم المسبقة".

وأضاف شولتس: "نحن بحاجة إلى فهم جديد لمعنى الهراء. علينا أن نتعلم مجددا ألا نصدق كل ما هو مكتوب في مكان ما... كان من المعتاد في الماضي أنه إذا تفوه شخص ما في العمل أو في الحانة أو في النادي الرياضي بكلام فارغ، فإن زملاءه وأصدقاءه يقولون مهلا، هذا هراء. اليوم يتصفح هذا الشخص الإنترنت، ويجد مجموعة من الأشخاص ذوي التفكير المماثل ويعتقد أنه على حق. لكن هذا يظل هراء!".

وذكر شولتس أنه يمكن للدولة أن تفعل الكثير لمكافحة المعلومات المضللة، "لكن في النهاية يعتمد الأمر على كل فرد".

ويرى شولتس أن دور وسائل الإعلام التقليدية صار اليوم أكثر أهمية، وقال: "إنهم الخبراء في الاستقصاء عما إذا كانت المعلومات صحيحة أم خاطئة... يجب على وسائل الإعلام اليوم أن تكون في هذا الصدد أفضل بكثير من أي وقت مضى، حتى يمكنها إثبات جدارتها في التنافس مع المحتوى غير مدفوع الأجر".