قيادي بحركة فتح: نأمل إعلان حماس التوافق على برنامج منظمة التحرير

أعرب القيادي في حركة "فتح" وعضو المجلس الثوري الفلسطيني محمد الحوراني عن أمله في أن تعلن حركة "حماس" بوضوح التوافق على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية خلال لقاء الفصائل الفلسطينية المقرر انعقاده الشهر الحالي في الصين.

وأوضح الحوراني في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أن "أجندة اللقاء محددة عملياً، وهو موضوع قديم حديث يتعلق بالانقسام الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية انعقاد مثل هذا اللقاء الفلسطيني الفلسطيني.

وقال الحوراني إن "الدعوة الآن في الصين لمثل هذا اللقاء تتعاظم أهميتها في ظل هذه الظروف التي نحياها، والتي يجب أن ينتج عنها هذه المرة مدخلاً لتفاهم أوسع يوحد الساحة الفلسطينية".

وأضاف: "الأساس المطلوب هو التوافق على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإعلان ذلك من قِبل حماس بكل وضوح، لأن العالم العربي وكل أطراف المجتمع الدولي تعمل على أساس قرارات الشرعية الدولية، لذلك يجب أن يأتي الموقف الفلسطيني كاملاً ومتسقاً مع هذا المسار كي لا تتوفر أي ذريعة لإسرائيل للتنصل من أي مسار سياسي".

وتابع: "ثم في النهاية باعتقادي يجب على الفلسطينيين بعد حين، ربما بعد عام، أن يتفاهموا على شيء مهم وهو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نعود فيها إلى الشعب الفلسطيني".

وأشار القيادي بحركة فتح إلى أن سؤال مطروح الآن وهو "من يحكم غزة؟"، قائلا: "يجب أن يكون الطرف الذي يحكم قادراً على إنقاذ غزة، وهو منظمة التحرير، وهذا ما يجب أن تدركه حركة حماس. هذا شيء في منتهى الأهمية".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران قد أكد، الثلاثاء الماضي، تلقي الحركة والفصائل الفلسطينية دعوة من الصين لعقد لقاء موسع يومي 21 و22 يوليو الجاري.

ونقل الموقع الإلكتروني لحركة "حماس" عن بدران قوله إن الحركة تعاملت "بروح إيجابية ومسئولية وطنية مع هذه الدعوة حرصاً على تحقيق وحدة وطنية تليق بشعبنا الفلسطيني وتتناسب مع تضحياته وبطولاته".