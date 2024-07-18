أعلن الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية تنطم في الساعة 5 من عصر اليوم الخميس 18 يوليو، ندوة بعنوان: "فنون الدراما الإذاعية"، تتضمن العناصر الأساسية من تأليف وتمثيل ودوبلاج وإخراج، يحاضر فيها الدكتور عمر توفيق كاتب مسرحي وباحث أكاديمي.



وتنقسم محاور الندوة، إلى 4 عناصر ما هي الإذاعة وفنونها، والدراما الإذاعية التاريخ والتطور، وأنواع الدارما الإذاعية، وتدريبات تفاعلية مع الحضور على التأليف والتمثيل والدوبلاج.



وأكد الدكتور نبيل حلمي، أن الندوة تهدف إلى التعريف بمكانة الإذاعة وخاصا الدراما الإذاعية لكونها جزءا رئيسيا من الهوية الوطنية المصرية وتؤرخ للأحداث التي واكبت ظهور الإذاعة في 31 مايو 1934 وحتى الآن، ولما تلعبه في نقل المعرفة والثقافة والمعلومة والترفيه وتعزيز التواصل بين الشعوب.

وأشار الدكتور نبيل حلمي، إلى أن مكتبة المستقبل سوف تنظم في الساعة 6 من مساء بعد غد السبت ندوة بعنوان: "العنف الأسري"، تحاضر فيها الدكتورة أميمة عبدالله، ودكتوراة الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس واستشاري علاقات أسرية.



وتدور محاور الندوة، حول ما هو العنف الأسري؟، وما هي أنواعه؟، وما هي أسباب العنف الأسري؟، وما هي الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الشخص المعنف؟، وما هي طرق العلاج ؟، ونصيحة للآباء لبناء أسرة يتمتع جميع أفرادها بالصحة النفسية.