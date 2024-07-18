 أبو الغيط يهنئ السفيرة هيفاء أبو غزالة لحصولها على جائزة الأمم المتحدة للسكان - بوابة الشروق
الخميس 18 يوليه 2024 1:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أبو الغيط يهنئ السفيرة هيفاء أبو غزالة لحصولها على جائزة الأمم المتحدة للسكان

ليلى محمد
نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 12:00 م | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 12:00 م

هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة حصولها على جائزة الأمم المتحدة للسكان لهذا العام.

وأشار أبو الغيط إلى أن حصول أبو غزالة تقديراً لإسهاماتها المتميزة في تعزيز التعامل مع قضايا السكان والمرأة والتنمية الاجتماعية في الأردن موطنها الأصلي، وفي جامعة الدول العربية، وكذلك إسهاماتها في تعزيز التعاون بينهما والأمم المتحدة في هذه المجالات.

كما أعرب الأمين العام عن خالص تقديره لكل ما تبذله السفيرة هيفاء أبو غزالة من جهود مقدرة منذ توليها مهام منصبها كأمين عام مساعد بالجامعة العربية، متمنياً لها دوام التوفيق على الصعيدين المهني والشخصي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك