أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 563 ألفا و640 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 563 ألفا و640 جنديا، بينهم 1130 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8245 دبابة، منها 7 دبابات أمس الأربعاء، و15883 مركبة قتالية مدرعة و15465 نظام مدفعية و1120 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و893 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 361 طائرة، و326 مروحية، و12274 طائرات مسيرة، و2398 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و20833 من المركبات وخزانات الوقود، و2593 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.



