أكثر من 200 عمل فني في احتفال أطفال الإسكندرية بالعيد القومي للمحافظة

نظم فرع ثقافة الإسكندرية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، ضمن برنامج فعاليات هيئة قصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، للمشاركة في المناسبات الوطنية والقومية.

وشهد قصر ثقافة الشاطبي افتتاح معرض فني نظمته ثقافة الطفل، بعنوان "فن ومعلومة عن بلدي" نتاج الورش التي أقيمت خلال الشهر الحالي.

افتتح المعرض عزت عطوان مدير عام الفرع، والفنان محمد شحاتة مدير قصر الشاطبي، ولفيف من المثقفين والفنانين التشكيليين، واشتمل على 260 عملا فنيا بمشاركة 200 طفل وطفلة من رواد قصور وبيوت الثقافة.

وتنوعت الأعمال ما بين اللوحات الفنية والمجسمات بالخامات والألوان المختلفة، إلى جانب الأعمال نتاج ورشة الطين الأسواني للفنانة نورهان أحمد، واختتم اليوم بتكريم أصحاب الأعمال المتميزة بمنحهم شهادات تقدير.

وضمن أنشطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، أعد بيت ثقافة 26 يوليو لقاء بعنوان بعنوان "تاريخ لا ينسى" تحدثت خلاله زينب عبد الهادي - أخصائي المكتبات، عن نشأة مدينة الإسكندرية، وسبب اختيار يوم 26 يوليو عيدا قوميا لها، كما شهد قصر ثقافة الشاطبي لقاء مماثلا تقديم الشاعر أحمد قدري، أعقبه باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية لفرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة تدريب كابتن مصطفى جابر، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفي سياق متصل أقيمت مجموعة من الورش الفنية للأطفال منها تصميم مجسمات عن معالم المحافظة بالطين الأسواني ببيت ثقافة بولكلي، بجانب ورشة فنية بقصر ثقافة الشاطبي باستخدام الألوان الخشبية والأويل باستيل والفوم جليتر، وأخرى بمكتبة النزهة تدريب الفنانة شيرين غنيم.