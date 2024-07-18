مستشفيات ألمانية تستضيف 8 أطفال بعد قصف مستشفى في كييف

أعلن وزيرا الصحة والداخلية في برلين، اليوم الخميس، أن مستشفيات ألمانية ستستضيف ثمانية أطفال أوكرانيين في حالة خطرة بعدما كانوا يتلقون العلاج في مستشفى بكييف تضررت بشدة جراء ضربة صاروخية.

يشار إلى أن معظم الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عدة أشهر و 15 عاما هم من مرضى السرطان. وسيرافقهم 10 من ذويهم.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن الضربة الصاروخية على مستشفى "أوخماديت" للأطفال الأسبوع الماضي أظهرت مجددا الوحشية غير المعقولة التي يشن بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب.

وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ إن الأطفال المعنيين لا يجب أن يصبحوا ضحايا.

وأضاف: "سنعتني بهم جيدا في المستشفيات الألمانية التخصصية."

ووفقا للبيانات الألمانية، دخل حوالي 1150 شخصا من أوكرانيا، من الجنود والمدنيين، مستشفيات ألمانية منذ مارس 2022. وفقد العديد منهم أطرافا أو تعرضوا لجروح أعيرة نارية وإصابات ناجمة عن انفجارات.