كامالا هاريس: الجمهوريون يهددون بالقضاء على الدستور الأمريكي

قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن هناك الكثير من الأمور على المحك في الانتخابات الرئاسية، ذاكرة أن الحزب الجمهوري يهدد بإنهاء الدستور الأمريكي والقضاء عليه.

وأضافت هاريس، في كلمة خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية، إن "الحزب الجمهوري لا يمكنه الحديث عن الوحدة الوطنية في ظل سعيه لحرمان قطاع كبير من الأمريكيين من الفرص والكرامة"، مشيرة إلى اعتزام الحزب الجمهوري التخلي عن قانون الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بإنجازات إدارة الرئيس جو بايدن، قالت إن الإدارة خفضت معدلات الفقر بنسبة النصف تقريبا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، علم موقع "أكسيوس" الأمريكي من عدة ديمقراطيين بارزين سراً أن الضغط المتزايد من جانب قادة الحزب بالكونجرس وأصدقاء مقربين سيقنع الرئيس جو بايدن باتخاذ قرار الانسحاب من السباق الرئاسة في أقرب وقت ممكن نهاية الأسبوع الجاري.

وفي حين يظل الرئيس الأمريكي (81 عاما)، الذي يخضع للعزل الآن بسبب إصابته بكوفيد، متمسكاً بموقفه علانية، قال الديمقراطيون لـ"أكسيوس" إنه استسلم بشكل خاص للضغوط المتصاعد واستطلاعات الرأي السيئة، وعمليات التدقيق التي لا يمكن الدفاع عنها، مما يجعل من المستحيل مواصلة حملته الانتخابية.

وأشار "أكسيوس" إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا أن ينسحب بايدن ويدعم هاريس – ولكنه أيضًا يوعز بالتصويت لِلمندوبين لِحسم الأمر إذا شعر الحزب خلاف ذلك. ويهدف ذلك لِإزالة أية انتقادات بأن الحزب الديمقراطي غير ديمقراطي.

ورأى الموقع الإخباري الأمريكي أنه سيكون من الصعب إيقاف هاريس – وربما من المستحيل – إذا انضم الرئيس السابق باراك أوباما وبيل وهيلاري كلينتون إلى بايدن والنائب جيمس كلايبورن وكتلة أصحاب البشرة السمراء في الكونجرس في دعمها. ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كان التتويج سيكون سريعاً.