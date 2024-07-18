الاتحاد الآسيوي يعاقب السعودية بسبب مباراة الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، معاقبة نظيره السعودي بسبب إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الماضي، والتي جمعت الأهلي والزمالك بمدينة الرياض.

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب كأس مصر بعد فوزه على نظيره الزمالك في المباراة النهائية بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك في شهر مارس الماضي.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن الاتحاد السعودي غُرم 10 ألف دولار؛ بسبب مخالفة اللائحة الآسيوية في المادة 13/2 التي تحكم المباريات الدولية نظير عدم رفعه تقارير مواجهات تجريبية نظمت على الملاعب السعودية، من بينها، الأهلي والزمالك 8 مارس الماضي.

وفي سياق متصل، تستضيف المملكة العربية السعودية مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي، التي ستجمع الأهلي والزمالك في شهر سبتمبر القادم.