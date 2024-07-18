مديرية الشباب والرياضة في دمياط تستعرض فعاليات حملة بشبابها لدعم الشباب في المشاركة السياسية

التقى الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، بمنسقي حملة «بشبابها»، لاستعراض فعاليات الحملة خلال الفترة الماضية، والاتفاق على مقترحات وفعاليات وخطة عمل الحملة.

وأشار الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة، في بيان له اليوم، إلى تنفيذ عدة دورات تدريبيه للشباب والفتيات، مع تنفيذ عدة زيارات ميدانية لأهم معالم محافظة دمياط.

ولفت الشاذلي، إلى الدعم القوي للحملة، موجها بتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ أي أنشطة تنفذها الحملة، مع تعريف الجمهور بجهود وزارة الشباب والرياضة، في خدمة الشباب في مختلف القطاعات، ويتم تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية الفاعلة، من منطلق تعزيز الوعي السياسي للشباب وتشجيعهم علي المشاركة السياسية.