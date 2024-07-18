عقوبات أمريكية تستهدف أفرادا وكيانات على صلة بالحوثيين

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على أشخاص وكيانات وسفن، "لعبوا دورا حاسما بتمويل أنشطة جماعة الحوثي" اليمنية.

جاء ذلك وفق وكيل الوزارة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وقال نيلسون إن "إجراء اليوم يؤكد تركيزنا على تعطيل شبكة الحوثيين المترامية الأطراف من الميسرين الماليين والشركات الوهمية والسفن، التي توفر المصدر الرئيسي لتمويل أنشطة الجماعة المزعزعة للاستقرار".

وأضاف أن "وزارة الخزانة ستستمر في تعطيل الجهات الفاعلة التي تلعب دورًا حاسمًا في عمليات هذه الشبكة، فضلاً عن قدرة الحوثيين على زيادة زعزعة استقرار المنطقة وتهديد التجارة الدولية"، وفق تعبيره.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن إسرائيلية أو أخرى مرتبطة بها في البحر الأحمر.