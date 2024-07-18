مركز شباب العريش يستضيف ندوات مبادرة اتحضر للأخضر

استضاف مركز شباب مدينة العريش الندوة التثقيفية والتوعوية للمبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر).

وذلك بحضور كل من: إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، علاء علي الجغنة مدير إدارة الشباب والرياضة بالعريش، ناصر العزازي مدير مركز شباب مدينة العريش.

وأكد المهندس حسن العلاقمي مسئول الاتصال بمحافظة شمال سيناء للمبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية، أن من أهم أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 هو تنفيذ الخطة الاستراتيجية للرؤية وتقديم المشروعات التي تساهم في حل مشاكل المناخ للمشروعات الخضراء الذكية.

وأضاف أن كل من لديه فكرة لمشروع أو مبادرة عليه فقط أن يقدم دراسة جدوى للمشروع من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، وسيتم دعمه والصرف عليه من خلال المؤسسات الداعمة بعد التأكد من جدية المبادرة وعمل المقابلات الخاصة، ويعقبها ورش عمل علمية لمناقشة المشروع.

وأشار العلاقمي إلى استقبال المبادرات خلال الفترة من منتصف سبتمبر المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، مضيفا أن وزارة التخطيط وضعت جوائز مالية لأصحاب أفضل المبادرات، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 750 ألف جنيه، والثاني على مبلغ 500 ألف جنيه، والثالث على 250 ألف جنيه.