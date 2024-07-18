 اليابان تسجل فائضا تجاريا بقيمة 224 مليار ين خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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اليابان تسجل فائضا تجاريا بقيمة 224 مليار ين خلال الشهر الماضي

علم اليابان
علم اليابان

نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 8:46 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 8:46 ص

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم تسجيل اليابان فائضا تجاريا خلال الشهر الماضي بقيمة 038ر224 مليار ين.

كان المحللون يتوقعون عجزا تجاريا بقيمة 240 مليار ين مقابل عجز بقيمة  220ر1 تريليون ين خلال مايو الماضي.

وزادت صادرات اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 4ر5% سنويا إلى 208ر9 تريليون ين في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 4ر6% بانخفاض عن نسبة 5ر13% خلال مايو.

في المقابل زادت الواردات بنسبة 2ر3% فقط إلى 984ر8 تريليون ين، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموها بنسبة 3ر9% بعد تراجعها عن 5ر9 % خلال الشهر السابق.

 


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