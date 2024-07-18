فون دير لاين تتعهد بالتركيز على الدفاع والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي في ولايتها الثانية

تعهدت أورسولا فون دير لاين بتعيين مفوض جديد للدفاع، وذلك قبل تصويت في البرلمان الأوروبي بشأن ولايتها الثانية في رئاسة المفوضية الأوروبية.

وقالت فون دير لاين، في وثيقة بشأن السياسات نشرت قبل التصويت، إن المفوضية سوف تبني "اتحادا دفاعيا أوروبيا حقيقيا" لصناعة الأسلحة.

وشددت على أن دول الاتحاد الأوروبي سوف تكون مسئولة دائما عن أسلحتها.

كما تركز خارطة الطريق السياسية بشدة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، مع تعهد بإنشاء بصندوق تنافسي جديد للاستثمار في التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، وتطوير أسواق رأس المال الخاصة بالتكتل.

وضمن التدابير الأخرى بالوثيقة، هناك تعهد بوضع هدف، على نحو قانوني؛ لخفض انبعاثات الكربون في التكتل بواقع 90 % بحلول 2040، غير أن فون دير لاين قالت إنها سوف تدفع بإعفاءات لما يطلق عليه الوقود الإلكتروني في مرحلة التخلي التدريجي المتنازع عليه لمحركات الاحتراق في التكتل.

وتعهدت فون دير لاين أيضا بأن تتصدى المفوضية للإسكان في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى بإضافة مجال السياسات لمسؤوليات المفوض.