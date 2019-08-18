معلول يهنئ الصفاقسي بلقب كأس تونس

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هنأ التونسي علي معول لاعب الأهلي فريقه السابق الصفاقسي بعد فوزه بلقب كأس تونس عقب تغلبه على النجم الساحلي في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت بركلات الترجيح 5/4.

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة من تتويج الصفاقسي باللقب وكتب:" مبروك للصفاقسي".

وتوج الصفاقسي بلقب الكأس للمرة الخامسة في تاريخه.

وجاءت المباراة حماسية بين الفريقين وطغى عليها الاندفاع البدني والجانب الدفاعي وجاءت الفرص نادرة من الجانبين.

وكان النجم الساحلي الأقرب إلى حسم المباراة في وقتها الأصلي عندما سدد كرتين على العارضة، الأولى عبر ضربة رأسية من مرتضى بن وناس في الدقيقة 82 والثانية من تسديدة أرضية قريبة من المرمى عبر الجزائري كريم العريبي.

ولم تشكل فرص الصفاقسي خطورة على مرمى النجم باستثناء تسديدة رأسية من علاء المرزوقي في الدقيقة 71 وتسديدة قوية محاذية للمرمى من أيمن الحرزي.

وصد كل من حارس الصفاقسي أيمن دحمان وحارس النجم مكرم البديري ضربتي جزاء ليمر الفريقان إلى السلسلة الثانية حيث أضاع من جانب النجم بلال الماجري الذي سدد خارج المرمى فيما سجل نسيم هنيد للصفاقسي.