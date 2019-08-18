رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف حقل الشيبة السعودي بطائرات حوثية مسيرة

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية عن طريق طائرات حوثية مسيرةٍ.

وقالت الرابطة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية: " إن هذا العمل الإجرامي لا يستهدف المملكة وحدها، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم ويؤكد مجددًا أن الإرهاب نزعةٌ خبيثة تعتمد كل أساليب الفساد في الأرض، وأن ميليشيات الحوثي في سبيل تحقيق ما يدور في خيالها الخاسر تستهدف الجميع بعدما انقلبت على قيم الشرعية، وحاولت قلب ديمغرافية بلدانها، وانعزلت عن عالمها".

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح قد صرح بأن الاعتداء الإرهابي على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي قد خلف أضرارا محدودة، ولن يؤثر على إنتاج المملكة وصادراتها من البترول.