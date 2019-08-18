استطلاع: زيادة تأييد الألمان للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل

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كشف استطلاع حديث عن زيادة تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وجاء في استطلاع "زونتاجس ترند- اتجاه الأحد" الذي أجراه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي زاد بنسبة نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع وبلغ 27%، وتجاوز بذلك حزب الخضر بخمس نقاط مئوية، حيث جاء الخضر في المرتبة الثانية بنسبة 22%.

وبحسب الاستطلاع، جاء في المرتبة الثالثة بعد حزب الخضر مباشرة حزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض ليكون بذلك على قدم المساواة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم، وبلغ تأييد المواطنين لكليهما نسبة 14%.

جدير بالذكر أن الاتحاد المسيحي المكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

وظل حزب اليسار الألماني المعارض عند نسبة 9%، ولكن تأييد المواطنين للحزب الديمقراطي الحر تراجع بنسبة نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع وبلغ 8%.

وفي استطلاعات رأي أخرى تراوحت نسبة تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي بين 25 و27.5%، وتراوحت نسبة تأييدهم لحزب الخضر بين 22 و24%.

يُذكر أن استطلاع معهد "إمنيد" شمل 1897 شخصا وتم إجراؤه في الفترة بين 8 و14 أغسطس الجاري.