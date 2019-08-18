مسؤول عراقي: محاولة سحب الثقة من رئيس الوزراء تعني فشل الكتل السياسية في اختيارها



قال نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي، إن أية محاولة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تعني فشل الكتل السياسية في الاختيار أو عدم نجاحها في الحصول على مغانمها.

وأضاف الأعرجي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد: "لقد أسهمت الكتل السياسية في اختيار رئيس الوزراء بعد أن رُشح من جهة دينية عليا، وهو خيار جيد، وعليه فإن نجاحه يعتمد على تعاون هذه الكتل معه في تنفيذ برنامجه الحكومي والعكس صحيح أيضًا".

وكان عدد من النواب قد توعدوا، خلال اليومين الماضيين، بسحب الثقة من عبد المهدي إذا ما استمر على نفس الأداء في إدارة الدولة، متهمين إياه بالإخفاق في إدارة الدولة خاصة فيما يتعلق بإدارة مؤسسات الدولة بالوكالة.