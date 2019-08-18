صحيفة سعودية: الدول العربية ساهمت بشكل فعال في عودة الاستقرار للسودان

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، في افتتاحيتها الصادرة اليوم الأحد، أن التضامن العربي تجلى في أبهى صوره وصولا إلى اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان، وأن الدول العربية ساهمت مساهمة فاعلة في عودة السودان إلى الاستقرار من يقينها التام بأن استقرار دولة عربية يمثل الاستقرار في باقي الدول العربية ويعزز التضامن.

وقالت الصحيفة - تحت عنوان "تجسيد التضامن" - "حدث تاريخي في السودان الشقيق بالتوقيع على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية أمس، حدث أعاد السودان إلى المسار الطبيعي لدولة عربية كادت أن تنهار وتدخل في فوضى لم يكن بالإمكان الخروج منها"، مشددة على أن السودان احتاج إلى تضافر جهود مؤسساته العسكرية والمدنية للخروج من عنق الزجاجة التي خرج بالفعل منها باتفاق الأمس الذي كان فيه الحضور العربي والدولي لافتا.

وتطلعت الصحيفة إلى أن يعود السودان إلى مساره الطبيعي دولة عربية فاعلة آمنة مستقرة، وأن ينعم الأشقاء في السودان بحاضرهم، ويرسموا خطوط مستقبلهم على النحو الذي نتمناه جميعا لهذا البلد الشقيق ولكل الدول العربية.