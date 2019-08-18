«المرور» تكثف حملاتها لضبط الطرق السريعة بعد إجازة عيد الأضحى

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واصلت اﻹدارة العامة للمرور والإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية بشكل مكثف على الطرق السريعة؛ للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مصدر أمني أنه تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية؛ للسيطرة على الوضع المروري ومنع التكدسات والمخالفات في الشوارع والميادين.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق؛ لتكثيف مراقبة المحاور المرورية والتحرك الفوري للتعامل مع التكدسات.