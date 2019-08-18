ضبط 1558 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة
السيسي لرئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية: بتقبض كام؟.. والمسئول يرد
السيسي: النبي محمد ميرضاش إن كوبري يقف بسبب مسجد.. والجوامع لا تبنى على أراضي حرام
السيسي: هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت.. وكل الناس في مصر أهلي وحبايبي
تعليقا على إقامة سوق بديل لـ«الحضرة».. السيسي لمحافظ الإسكندرية: أنت لسة هتدرس؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
ضبطت الإدارة العامة للمرور، 1558 مخالفة خلال الـ24 ساعة الماضية بالطرق السريعة، بمحاور الجيزة والقاهرة الكبرى.
جاء ذلك خلال حملات تم شنها لرصد المخالفات بواسطة الرادار؛ للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الزائدة.