 ضبط 1558 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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ضبط 1558 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مصطفى أمير:
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 10:55 ص | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 10:55 ص


ضبطت الإدارة العامة للمرور، 1558 مخالفة خلال الـ24 ساعة الماضية بالطرق السريعة، بمحاور الجيزة والقاهرة الكبرى.

جاء ذلك خلال حملات تم شنها لرصد المخالفات بواسطة الرادار؛ للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الزائدة.

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