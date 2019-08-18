مسئول إيراني: الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية بيد القضاء

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قال قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران رهن بقرار الجهاز القضائي ومنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول إنه لا علاقة بين الناقلة البريطانية وبين الناقلة الإيرانية التي احتجزتها منطقة جبل طارق وصدر مؤخرا قرار بالإفراج عنها.

وقال تنكسيري: "ناقلة النفط البريطانية انتهكت ثلاثة قوانين، وينبغي البت بها. والجهاز القضائي ومنظمة الموانئ والملاحة هما أصحاب القرار في هذا الموضوع".

تجدر الإشارة إلى أن الناقلة الإيرانية، المحتجزة منذ الرابع من يوليو، لم تغادر بعد سواحل جبل طارق.

وكانت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني احتجزت السفينة للاشتباه في أنها تقوم بنقل نفط خام إيراني إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها، وردت إيران باحتجاز ناقلة بريطانية في مضيق هرمز.