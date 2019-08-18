الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد دورتها العادية في سبتمبر المقبل

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدورة العادية السنوية الثالثة والستون لمؤتمرها العام في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر المقبل بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية (فيينا).

وقالت مصادر في الوكالة الدولية، اليوم الأحد، إن كبار المسئولين وممثلي الدول الأعضاء في الوكالة سيبحثون مجموعة من القضايا المتعلقة بالأمان النووي وكيفية التعاون الدولي في هذا المجال، مشيرة إلى أن الاجتماع سيشهد انتخاب المدير العام الجديد للوكالة خلفا ليوكيا أمانو والذي توفى الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، انتهت الوكالة من ترتيبات عقد أول مؤتمر متخصص في العلاج بالطاقة الحرارية لمرضى السرطان يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.

وأوضحت ذات المصادر، أن المؤتمر سيركز من خلال عدد من الجلسات وورش العمل، على الاتجاهات الحديثة في علاج مرضى سرطان الغدة الدرقية وسرطان البروستاتا وأورام الغدد الصماء العصبية.. مضيفة أن المؤتمر سوف يغطي الاتجاهات الحديثة في العلاج ويشرح نهج الطب الإبداعي المبتكر لعلاج مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم.

ولفتت المصادر إلى أن المؤتمر سيلقى الضوء على التطور في العلاج الإشعاعي والذي يتيح استخدامه - بكفاءة عالية - التمكن من الحفاظ على الأنسجة السليمة المحيطة؛ ما يزيد من فاعلية العلاج وسلامة المريض.