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يقوم وزير خارجية أوزبكستان عبدالعزيز كاملوف، اليوم، بزيارة إلى الصين تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

جاء ذلك بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية وانغ يي.