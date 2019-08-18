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اليوم.. وزير خارجية أوزبكستان يزور الصين

عبد العزيز كاملوف
عبد العزيز كاملوف

نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 10:51 ص | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 10:51 ص

يقوم وزير خارجية أوزبكستان عبدالعزيز كاملوف، اليوم، بزيارة إلى الصين تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

جاء ذلك بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية وانغ يي.

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