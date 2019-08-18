الأكثر قراءة
السيسي لرئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية: بتقبض كام؟.. والمسئول يرد
السيسي: النبي محمد ميرضاش إن كوبري يقف بسبب مسجد.. والجوامع لا تبنى على أراضي حرام
السيسي: هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت.. وكل الناس في مصر أهلي وحبايبي
تعليقا على إقامة سوق بديل لـ«الحضرة».. السيسي لمحافظ الإسكندرية: أنت لسة هتدرس؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
يقوم وزير خارجية أوزبكستان عبدالعزيز كاملوف، اليوم، بزيارة إلى الصين تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.
جاء ذلك بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية وانغ يي.