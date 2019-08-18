السفير الإيراني في لندن: الناقلة جريس 1 ستغادر جبل طارق في المساء

من المنتظر أن تبدأ الناقلة العملاقة "جريس 1" المحملة بالنفط الإيراني في الإبحار من جبل طارق مساء اليوم الأحد، وفقًا لتصريحات السفير الإيراني في لندن حميد بعيد نجاد.

يأتي ذلك بعد مضي أكثر من ستة أسابيع على احتجاز السفينة التي تحول اسمها إلى "ادريان داريا1"، في جبل طارق.

وكتب السفير الإيراني على تويتر اليوم:" توجه فريق خبراء إلى جبل طارق لإعداد السفينة للانطلاق...ونتوقع أن تتمكن من الإبحار مساء اليوم".

وأعلنت إيران أن الناقلة العملاقة ستحمل مستقبلا العلم الإيراني.

كانت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية قد احتجزت الناقلة في 4 يوليو الماضي بسبب الاشتباه في نقلها واردات نفط غير مشروعة إلى سورية.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية على ضرورة التزام إيران بوعدها بعدم توجيه الشحنة إلى سورية مشيرة إلى أن هذه الخطوة في حالة حدوثها ستعد انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتعد منطقة جبل طارق الواقعة في أقصى جنوب شبه جزيرة ايبريا، من مناطق أعالي البحار التابعة للتاج البريطاني.