ملطية سبور يقسو على باشاك شهير بثلاثية في الدوري التركي

تلقى اسطنبول باشاك شهير صفعة قوية في مستهل مبارياته ببطولة الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تعرض لخسارة قاسية صفر / 3 أمام مضيفه ملطية سبور اليوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أنطاليا سبور 1 / صفر على مضيفه جوزتيبي، وتعادل قونيه سبور مع ضيفه أنقرة جوجو بدون أهداف، وقاسم باشا مع ضيفه طرابزون سبور 1 / 1.

وعجز ملطية وباشاك شهير عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

واستغل ملطية النقص العددي في صفوف منافسه، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إرفان كان كاهفيتشي في الدقيقة 67 لحصوله على الإنذار الثاني، ليسجل ثلاثة أهداف.

وافتتح البرازيلي جويليرمي التسجيل لملطية في الدقيقة 68، فيما أضاف زميلاه المقدوني اديس جاهوفيتش، والإيفواري موريكي فوفانا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 87 و90.

وتأتي تلك الخسارة لتصيب جماهير باشاك شهير بالإحباط، لاسيما في ظل رغبة الفريق في المنافسة على لقب المسابقة، الذي خسره في المراحل الأخيرة لمصلحة جالطة سراي، مكتفيا بالحصول على المركز الثاني في ترتيب البطولة.