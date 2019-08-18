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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.