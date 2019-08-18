 اليوم.. «جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار «داعش» - بوابة الشروق
الأحد 18 أغسطس 2019 11:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

اليوم.. «جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار «داعش»


نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 10:53 ص | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 10:53 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك