داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في أفغانستان

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أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في أفغانستان وأوقع عشرات القتلى.
وسقط عشرات القتلى والضحايا في هجوم انتحاري وقع في قاعة زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول، مساء السبت.