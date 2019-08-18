 داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في أفغانستان - بوابة الشروق
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داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في أفغانستان

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 12:51 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 12:51 م

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في أفغانستان وأوقع عشرات القتلى.

وسقط عشرات القتلى والضحايا في هجوم انتحاري وقع في قاعة زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول، مساء السبت.

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