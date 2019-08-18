منتخب اليد على أعتاب كتابة تاريخ جديد أمام ألمانيا في نهائي مونديال الناشئين

يواجه المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد مواليد 2000، نظيره الألماني، في تمام الساعة السادسة مساءًا، في نهائي كأس العالم، والمقام حاليًا في مقدونيا.

ويسعى منتخب الناشئين لكتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية، عندما يواجه ألمانيا، مساء اليوم الأحد، وذلك بعدما تقام مباراة مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية بين الدنمارك والبرتغال، حيث كان الإنجاز الأكبر لمنتخب الكبار هو احتلال المركز الرابع في مونديال عام 2001، بينما منتخب الشباب حقق اللقب الوحيد في تاريخ مصر عام 1993 في البطولة التي أقيمت بمصر ثم الحصول على الميدالية البرونزية مرتين عام 1999 بقطر ثم عام 2019 بإسبانيا.

وكان المنتخب المصري، تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، بعد تخطيه عقبة البرتغال بنتيجة 41 - 36 بالدور قبل النهائي، وسط حضور مميز من كتيبة الفراعنة طوال فترات اللقاء، وفرحة لا توصف لجميع المصريين بعد المرور للنهائي.

ولم يخسر المنتخب المصري طوال النسخة الحالية من مونديال الناشئين، إلا في مباراة واحدة على يد فرنسا، وتصدر مجموعته بأربعة انتصارات أمام المجر وكندا وتايوان والسويد وخسارة واحدة، قبل أن يفوز على سلوفينيا بنتيجة (30 -23) بدور الستة عشر، ثم ايسلندا (35 -31) بربع النهائي، والبرتغال بنتيجة (41-36) بنصف النهائي.

أما المنتخب الألماني فقد نجح في الفوز على نظيره الدنماركي بنصف النهائي الآخر بنتيجة 31- 23، ليضرب موعدا مع الفراعنة في نهائي مونديال تحت 19 عاما، علما بأنها المرة الأولى التي يتأهل فيها الألمان أيضا للمباراة النهائية في تاريخ مشاركاته بهذه البطولة.

وتضم البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.