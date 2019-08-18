بدء عودة الحياة لطبيعتها في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير

قال مسؤولون وتقارير إخبارية اليوم الأحد، إن الحياة بدأت تعود لطبيعتها فيمدينة سريناجار،المدينة الرئيسية في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير، حيث مازال وسط المدينة مغلقا، ولكن تم تخفيف القيود على الحركة.

ويذكر أن إقليم كشمير، كان يخضع لإجراءات أمنية مشددة وقطع للاتصالات منذ أسبوعين منذ أن قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص لكشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة.

وجرى إزالة الحواجز والأسلاك الشائكة في مناطق من سريناجار، وشوهدت مركبات خاصة وعربات ريكشا وحافلات تسير على الطريق في صور بثتها الشبكات الوطنية ومقطع فيديو نشرته شرطة جامو وكشمير على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

واستمر تطويق وسط مدينة سريناجار، حيث وقعت اشتباكات يومي الجمعة والسبت الماضيين بين مجموعات صغيرة من المتظاهرين والقوات الأمنية، بالأسلاك الشائكة، حيث بقي المواطنون داخل منازلهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية روهيت كانسال " وقعت ست إلى سبع حوادث اضطرابات أغلبها في المناطق التي لم يتم رفع القيود عليها ".

وأضاف أن ثمانية أشخاص أصيبوا، ولكن حالتهم مستقرة.