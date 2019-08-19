اتحاد كرة اليد: 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بمنتخب الناشئين

قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إنه «سيتم صرف 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بمنتخب كرة اليد للناشئين، بعد فوزهم ببطولة كأس العالم».

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «ميزانية الاتحاد ضعيفة، وتعتمد اعتماد كامل على الدولة ووزارة الشباب والرياضة»، متوجهًا بالشكر للدولة على دعمها للمنتخب.

وأضاف أن «لاعبي كرة اليد الذين حصدوا برونزية كأس العالم للشباب، في شهر يوليو الماضي، لم يحصلوا على أي مكافأت حتى الآن».

وتُوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2000 بلقب كأس العالم المقامة في مقدونيا، للمرة الأولى في التاريخ، بعد فوزه على ألمانيا في المباراة النهائية مساء اليوم الأحد بنتيجة 32-28.