السيسي: لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى العلماء المصريين قائلًا: "علماء مصر الأجلاء لعلكم تتفقون معي على أنه لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة والانطلاق إلى آفاق المستقبل".

وأضاف "السيسي" -خلال كلمته التي ألقاها في احتفال مصر بعيد العلم، اليوم الأحد- أن الدولة حاليًا تنتهج سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة، في برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية لتلائم احتياجات العصر وذلك عن طريق تطوير منظومة التعليم العالي وفق متطلبات التكنولوجيا البازغة".

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأحد احتفال مصر بعيد العلم، حيث كرم خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.