وفاة المدير العام الأسبق لمنظمة لفاو السنغالي جاك ضيوف عن عمر ناهز 81 عاما

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أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم /الأحد/ وفاة السياسي والدبلوماسي جاك ضيوف الذي شغل بين 1994 و2011 منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال سال - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حسبما نقل راديو (مونت كارلو) -" إن السنغال فقدت أحد أغلى أبنائها بوفاة مواطننا جاك ضيوف، مقدما تعازيه لعائلة الراحل".

وولد ضيوف في أول أغسطس 1938 بمدينة /سان لوي/ شمال السنغال وتوفي في فرنسا بعد صراع طويل مع المرض.

وترأس ضيوف المنظمة التابعة للأمم المتحدة ثلاث ولايات كاملة مدة كل منها 6 سنوات (18 عاما).