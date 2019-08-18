 قوى الحرية والتغيير السودانية تضع أسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي - بوابة الشروق
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قوى الحرية والتغيير السودانية تضع أسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي

اجتماع قوى الحرية والتغيير السودانية
اجتماع قوى الحرية والتغيير السودانية
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 3:24 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 3:24 م

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، بأن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية قد وضعت أسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي في البلاد.
وذكرت "سكاي نيوز"، أن قوى الحرية والتغيير قد رشحت الأكاديمية عائشة موسى، والصحفي محمد الفكي، والأكاديمي صديق تاور، والقانوني طه عثمان، والدكتور حسن إدريس.
ووقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.
وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.
ومن المقرر أن يتم إعلان تشكيل المجلس السيادي، اليوم الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.

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