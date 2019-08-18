ألمانيا: ترحيل طالبي اللجوء السوريين حال عودتهم إلى بلادهم في زيارات منتظمة

اقترح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ترحيل طالبي اللجوء السوريين إذا تبين أنهم عادوا إلى بلادهم في زيارات خاصة منتظمة بعد فرارهم منها.

وقال زيهوفر ، في تصريح لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية اليوم الأحد: "من يزور بلده بانتظام بعد هروبه منه لا يمكن أن يدعي أنه تعرض للاضطهاد، وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من صفة اللجوء".

وأضاف: "إذا كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بألمانيا على علم بسفر طالب اللجوء إلى البلد الأصلي، ستدرس السلطات على الفور إلغاء وضعه كلاجئ ، وإطلاق إجراءات سحب اللجوء منه".

وأشار زيهوفر إلى أن السلطات تراقب الوضع في سوريا عن كثب..متابعًا أن بلاده ستعيد طالبي اللجوء إلى بلادهم إذا سمح الوضع بذلك حيث إن حوالي 780 ألف سوري فروا إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة.

وعادة ما تقوم الشرطة الاتحادية الألمانية في المطارات بمراقبة مثل هذه الحالات وإبلاغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بأسماء اللاجئين المشتبه في زيارتهم أوطانهم التي هربوا منها نتيجة للاضطهاد.