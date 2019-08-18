مطالب بزيادة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا في زامبيا

حثت وزيرة التعليم العالي في زامبيا نكاندو لو على ضرورة الإسراع بزيادة الاستثمارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، إذا كانت بلادها ترغب في تحقيق مستويات تنمية اقتصادية على غرار ما حققته الصين في تجربتها التنموية.

وقالت لو إن الصين، إضافة إلى غيرها من البلدان الآسيوية مثل اليابان، لم تصل إلى مستوى التنمية الاقتصادية بدون ضخ استثمارات في المجالات الثلاثة التي كانت حيوية وجوهرية في تحقيق تنمية مفتوحة.

وتابعت: "الصين واليابان تبليان اليوم بلاءً حسناً، لأن الدولتين قامتا أولاً بالاستثمار في التعليم، والعلوم، والتكنولوجيا ، لذا لا يمكن لزامبيا أن تتخلف عن تلك المسيرة".

وشددت الوزيرة على أن وزارتها ستكثف جهودها على تنمية المهارات من أجل خلق كوادر من الشباب الذين سيقودون أجندة التنمية في البلاد، مؤكدة أن نظام التعليم الراهن فشل في ملاحقة الأهداف مع مرور الوقت، معربة عن قلقها حيال فشل بعض خريجي جامعات الدولة في تلبية احتياجات الصناعات نظراً لنقص الخبرة أثناء عمليات التدريب والإعداد.

وقالت إن وزارتها تعمل مع الجامعات لإنشاء مراكز مهنية في داخل المؤسسات التعليمية ، حيث يمكن للمؤسسات الصناعية الذهاب إليها وتقديم الملاحظات والتوصيات اللازم توافرها في الطلبة قبيل تخرجهم.