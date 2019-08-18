إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضي الزراعية ببلطيم

أزالت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ 19 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتعاون بين مركز شرطة بلطيم ومديرية الأمن.

وقال المحاسب محمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم إزالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة بمدينة مصيف بلطيم من أسوار وأكشاك ومقاهي وسيارات باعة جائلين بشوارع وأحياء المدينة ومنها حي بورسعيد وشعاع الامل والرى، وبوسعيد والقدس وحى مجلس المدينة ونادي أهلي الحامول، كما تم إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى النخيل، الخريجين، وبر بحرى والشباسية واللوتس والأمل.

وتم التحفظ على المضبوطات ومواد الإزالة وتحرير محاضر بها، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.