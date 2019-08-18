محتجون يحتشدون ضد الحكومة في هونج كونج رغم الأمطار

انضم آلاف المعلمين في هونج كونج إلى الاحتجاجات المناوئة للحكومة في أسبوعها الحادي عشر يوم السبت وأغلقت المتاجر أبوابها تحسبا لليلة صيف مضطربة أخرى.



وأدت المظاهرات التي شابتها أعمال عنف إلى فوضى بالمدينة، حيث وضعت متاريس أمام المطار والمقار الحكومية.

واندلعت الاضطرابات في يونيو حزيران اعتراضا على مشروع قانون تسليم المطلوبين الذي جرى تجميده فيما بعد، وتطورت منذ ذلك الحين لتشمل مطالب أكبر.

وبعد تصاعد العنف على مدى الأيام القليلة الماضية، ستمثل الاحتجاجات مطلع هذا الأسبوع اختبارا حاسما لمدى قدرة الحركة الاحتجاجية على الاحتفاظ بالدعم الواسع من المؤيدين.

ويشير الاحتجاج يوم السبت، الذي غلب عليه الطابع السلمي، إلى استمرار احتفاظ الحركة الاحتجاجية بقاعدة مؤيدين وذلك رغم خروج آلاف في حشد مقابل يؤيد الشرطة. ولن يتضح المشهد على الأرجح حتى الأحد موعد احتجاج آخر قد يجذب عشرات الآلاف.

وقال سي.إس تشان مدرس الرياضيات ،في تجمع للمعلمين قالت الشرطة إنه شهد مشاركة ما يصل إلى 8300 شخص رغم سقوط أمطار غزيرة بينما قال المنظمون إن 22 ألفا حضروا المظاهرة، ”الحكومة تتجاهلنا منذ شهور. علينا أن نواصل التظاهر“.

ويقول المتظاهرون إنهم يناضلون لحماية ترتيب ”بلد واحد ونظامان“ الذي منح هونج كونج درجة عالية من الحكم الذاتي منذ استعادة الصين لها من بريطانيا في عام 1997.

وقال المنظمون إن 476 ألف شخص حضروا مسيرة مؤيدة للشرطة وقالت الشرطة إن عدد المشاركين بلغ 108 آلاف. ولم يتسن لرويترز التحقق من الرقمين.

وأقحمت الاشتباكات المدينة التي تعد واحدة من أهم العواصم المالية بآسيا في أسوأ أزمة بها منذ عقود. وأصبحت الأزمة أيضا واحدة من أكبر التحديات أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله للحكم في عام 2012.

وألقت الشرطة القبض على نحو 750 شخصا منذ بدء الاحتجاجات ووجهت لبعضهم تهم الشغب التي تصل عقوبتها إلى السجن لعشر سنوات.

وقالت مصادر في الشرطة إنها نفذت بعض الاعتقالات بعد مداهمات مكثفة لعدد من المنازل ومصادرة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر.