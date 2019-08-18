يونهاب: دبلوماسيان كوري جنوبي وأمريكي يلتقيان بعد غد في سول قبيل مفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع

صرّح مصدر دبلوماسي كوري جنوبي، اليوم الأحد، بأن كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين تشانج وون-سام يخطط للقاء نظيره الأمريكي تيموثي بيتس بعد غد الثلاثاء، لمناقشة المفاوضات المستقبلية بين بلديهما بشأن تقاسم تكلفة الدفاع المخصصة للحفاظ على بقاء القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وأضاف المصدر - الذي لم يكشف عن هويته، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "يخطط كبيرا المفاوضين تشانج وبيتس لتبادل الآراء بشأن مفاوضات (اتفاقية الإجراءات الخاصة) التي سوف يتم إجراؤها قريبا".

ومن غير المرجح أن يشارك المسؤولان الكوري الجنوبي والأمريكي بشكل مباشر في مفاوضات (اتفاقية الإجراءات الخاصة) القادمة، حيث من المتوقع أن تشكل سول وواشنطن فرقا جديدة لإجراء جولة أخرى من هذه المفاوضات "المضنية".

ومن المتوقع أن تكون المفاوضات القادمة عسيرة، إذ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على سول لرفع حجم مساهماتها في نفقات القوات الأمريكية.