المرصد السوري: نزوح 700 ألف مدني من منطقة خفض التصعيد منذ نهاية إبريل

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، عن نزوح 700 ألف مدني من منطقة خفض التصعيد، منذ نهاية شهر إبريل الماضي، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.