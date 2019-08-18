 المرصد السوري: نزوح 700 ألف مدني من منطقة خفض التصعيد منذ نهاية إبريل - بوابة الشروق
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المرصد السوري: نزوح 700 ألف مدني من منطقة خفض التصعيد منذ نهاية إبريل

نور رشوان
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 6:06 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 6:06 م

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، عن نزوح 700 ألف مدني من منطقة خفض التصعيد، منذ نهاية شهر إبريل الماضي، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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