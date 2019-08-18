اتليتيكو مدريد يختتم الجولة الأولي في الليجا بلقاء خيتافي

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يبدأ اليوم فريق أتلتيكو مدريد مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب " واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الليجا.

ويسعي "الروخيبلانكوس" لتحقيق الفوز حتي يستغل تعثر برشلونة أمام اتلتيك بلباو لتحقيق ضربة البداية قوية نحو اللقب الغائب عن النادى منذ عام 2014.

ويفتقد أتلتيكو مدريد فى مباراة اليوم لدييجو كوستا مهاجم الفريق المعاقب بالإيقاف لثمانى مباريات، ستكون مواجهة خيتافى هى الأخيرة منها، بسبب واقعة طرده على ملعب "كامب نو" أمام برشلونة الموسم الماضى.

وتنتظر اتلتيكو مدريد مباراة صعبه أمام منافس قوي حيث انهي خيتافي الموسم الماضي في المركز الخامس وكان قريباً من تحقيق حلم التأهل إلى مسابقة دورى أبطال أوروبا.

يذكر أن نادى اتلتيكو مدريد تمكن من تحقيق الفوز على خيتافى ذهاباً وإياباً فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإسبانى بنفس النتيجة 2/0.