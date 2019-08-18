إحالة 135 موظفا بمراكز شباب الغربية للتحقيق

قرر أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إحالة 135 موظفا من العاملين بمراكز الشباب للتحقيق، فى الشئون القانونية، مع نقل بعضهم إلى أماكن أخرى بسبب الإهمال وتركهم العمل بدون إذن، والتراخى فى إتمام الأنشطة.

وأكد "الوكيل"، أنه بالمرور المفاجئ على 34 مركز شباب، تبين من خلاله أن 23 مركزا منها مغلق، ولا تمارس به الأنشطة، و11 مركزا مفتوحا ومنتظم العمل بها، وتمت إحالة مسئولى المراكز المغلقة والعاملين بها للتحقيق ضمن العدد المذكور.

وأشار "الوكيل"، إلى أن القرار يأتى فى إطار ضبط الأداء داخل مراكز الشباب، ومتابعة تنفيذ الأنشطة والمشروعات المنفذة بها، لافتا إلى أن مراكز الشباب تسهم بدور بناء فى المجتمع، ولابد أن تقوم بدورها فى خدمة الشباب.